Son dakika haberleri! Akçakoca köylerde asfalt ve kanalet çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Akçakoca köylerde asfalt ve kanalet çalışmaları devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Geçtiğimiz yıl Akçakoca'da yaşanan su basknın yaraları sarılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Akçakoca'da yaşanan su basknın yaraları sarılmaya devam ediyor.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçen yıl yaşanan selde ki yaralarının sarılmasına devam ediliyor. Düzce Valiliği İl Özel İdare ekipleri Uğurlu ve Esmahanım köyü arasındaki bölümün asfaltlama çalışmlarında sona geldi. Asfalt yapılan yolların yanındaki v kanal yapımı ise Koçar köyünden başladı. Düzce İl Özel İdare ekipleri daha sonra Dilaver ve Küpler köyü arası, Kurukavak köyü, Hasançavuş köyü ile Uğurlu köyü arasındaki yolların Kurban bayramına kadar asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı planlıyor. Bayramdan sonra ise Uğurlu köyü ile Hemşin köyü arası, Hemşin köyü ile Yenice köyü taş ocağı arası, Yenice köyü ile Esmahanım köyü arası ve Karatavuk köyü ile Kurukavak köyü arasında 2 kilometre yolun asfaltlama çalışmalarına başlayacak. - DÜZCE

Düzce Valiliği, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Akçakoca köylerde asfalt ve kanalet çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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