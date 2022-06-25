Son dakika haber... Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

25.06.2022 05:15

Son dakika habere göre Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı Çıkan kavgada 2'si polis 10 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grubun bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgası sonucu 2'si polis...

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı

Çıkan kavgada 2'si polis 10 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grubun bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgası sonucu 2'si polis 10 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan ile Reşadiye mahallerinin Kumyol Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı mevkilerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Öfkeli grup, silah, beyzbol sopası ve bıçakla birbirine girdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga sonrası olaya karışan 8 kişi yaralanırken, ayrıca kavgaya müdahale eden iki de polis memuru yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde 7 adet tabanca, 5 adet beyzbol sopası ve bıçak ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika
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