Son dakika haberleri! Altay, 2 transferini açıkladı
Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Antalyaspor'dan orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'un sezon sonuna kadar kiralandığı, Beypiliç Boluspor'dan kaleci Ozan Evrim Özenç'le de 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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