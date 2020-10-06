Son dakika haberleri! Altay, 2 transferini açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Antalyaspor'dan orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'un sezon sonuna kadar kiralandığı, Beypiliç Boluspor'dan kaleci Ozan Evrim Özenç'le de 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.