PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 48 şüpheli adliyede - Son Dakika
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PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 48 şüpheli adliyede

23.04.2022 12:46
PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 48 şüpheli adliyede

PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 48'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 48 şüpheli adliyede - Son Dakika
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