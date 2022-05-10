Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

10.05.2022 09:34
Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında, 3 şüphelinin terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, eleman kazandırma arayışında oldukları ve örgüt elemanlarının finansı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

Kimlik tespitleri yapılan kişileri yakalamak için harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda biri yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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