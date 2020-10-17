Son dakika haberleri! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, otomobil ile uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 518 gram eroin ele geçirildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu satıcısı Ö.O.H'nin ilçe genelinde otomobille gezerek uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine otomobil takibe alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, otomobildeki Ö.O.H, F.T, Y.E.Ş. ve V.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 18 gram eroin, ikametlerindeki aramalarda ise 500 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.