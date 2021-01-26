Son dakika haberleri! Ankaralı belediye başkanlarından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ankaralı belediye başkanlarından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret
26.01.2021 13:51
Son dakika haberler: Başkentin Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçe belediye başkanları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a ziyarette bulundu.
Başkentin Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçe belediye başkanları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a ziyarette bulundu.
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yavuz'u ziyaret ederek, turizm konusunda söz konusu ilçelerde yapılması planlanan projeler için destek istedi.
Belediye başkanları, ziyaretin çok verimli geçtiğini ve Yavuz'u ilçelerine davet ettiklerini belirttiler.
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