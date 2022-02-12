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Son dakika haberleri! Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi

12.02.2022 16:30

Son dakika haberler: Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi Bursa'da intihar etmek isterken müdahale eden öz annesinin boğazını keserek öldüren, 13 yaşındaki üvey kardeşini bıçakla ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi Bursa'da intihar...

Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi

Bursa'da intihar etmek isterken müdahale eden öz annesinin boğazını keserek öldüren, 13 yaşındaki üvey kardeşini bıçakla ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da intihar etmek isterken müdahale eden öz annesini boğazını keserek öldüren, 13 yaşındaki üvey kardeşini de bıçakla ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi. Zanlının, "cinler ve şeytan emretti ben de uydum" dediği öğrenildi

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce annesi ile üvey babası boşanan Muhammed Ergül annesi bıçakla intihara kalkıştı. Annesi Azime Akman kendisine engel olmak isterken oğlu tarafından boğazından ve göğsünün 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ergül, daha sonra üvey kardeşi M.A.'yı da karnından ve 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören Ergül, eve kimsenin girmemesi için kapıyı kilitledi. Ardından evin penceresini yumruk ve kafa darbesiyle kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Ergül, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Azime Akman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, M.A. ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Muhammed Ergül emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu bağımlısı olan, çok sayıda suçtan ve daha önce annesini yaralamaktan dolayı sabıkası bulunan Muhammed Ergül'ün intihara kalkıştığını söylediği, "Annem buna engel olmak istedi. Şeytan ve cinler emretti ben de sebeple annemi öldürdüm" dediği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi

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Uyuşturucu, İntihar, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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