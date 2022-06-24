Kayıp emlakçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayıp emlakçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

24.06.2022 12:52

Alanya Adliyesi'nden detay görüntüler Şüphelilin adliyeden çıkarılışı Antalya'da kayıp emlakçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan ve cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına...

Alanya Adliyesi'nden detay görüntüler

Şüphelilin adliyeden çıkarılışı Antalya'da kayıp emlakçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan ve cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan ve son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde toprağa gömülü halde bulunan emlakçı Ahmet A'nın (34) ölümü ile çalışma başlatan polis, Ahmet A'nın en son ormanlık alanda bir barakada yaşayan Bahattin K. ile görüştüğü bilgisine ulaştı.

Gözaltına alınan şüphelinin, Emniyet'teki ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası bir anlık öfkeyle A'nın kafasına keserle vurduğunu, halıya sardığı A'yı yaklaşık 15 metre uzaklığındaki bir alana gömdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emlakçı Ahmet A. için arama çalışması başlatan polis, son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki çalışmaları yoğunlaştırmış ve dün toprağa gömülü halde cesedine ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp emlakçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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