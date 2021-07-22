Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli'yi transfer etti (2)

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 31 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi 3 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda İtalyan futbolcunun uçakla Antalya Havalimanı'na gelişi, gittiği restoranda servis edilen spagetti yerine Antalya'nın ünlü lezzetleri köfte ile piyaz istemesi ve Türkçe olarak "Önce kırmızı-beyaz sonra köfte piyaz" ifadesi yer aldı.