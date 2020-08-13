Son dakika haberleri! Artvin'de Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Artvin'de Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi

Son dakika haberi... ARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobillin içinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli bulundu.

Son dakika haberleri! Artvin'de Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi, System.String[]

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobillin içinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli bulundu. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Yavuzköy köyü Seyir Tepe mevkisinde yol kontrolü yapan Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içinde arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kadın heykeli ele geçirdi. Araç sürücüsü U.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Şavşat, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:23

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Artvin'de Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi - Son Dakika
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