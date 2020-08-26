Edirne Tanıtım ve Turizm Başkanı Bülent Bacıoğlu, Karaağaç Antik Yolu'nun "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin çok önemli bir karar olduğunu bildirdi.

Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini anımsattı.

Meriç Nehri'nin güneyinden başlayıp kent merkezini Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan her iki yanının asırlık ağaçlarla süslü yolun dünyanın en güzel yollarından biri olduğunu ifade eden Bacıoğlu, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan yolun koruma altına alınmasının sevindirici bir karar olduğunu söyledi.

-"Turizm hareketliliği sağlar"

Kararın, Karaağaç ve çevresindeki turizm hareketliliğine katkı sunacağını belirten Bacıoğlu, "Edirne'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin bu şekilde korunmaya alınması çok güzel bir karar. Lozan Caddesi, Edirne'yi Karaağaç'a bağlayan nokta. Karaağaç Mahallesi, tarihi kimliğe sahip bir yer. Turistler geldiğinde bu yolda yürüyor, Edirne halkı burada bisiklete biniyor ve doğa yürüyüşleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

Yolun doğal yapısının korunacağını vurgulayan Bacıoğlu, "Bu anlamda doğal ve tarihi kimliği olan Karaağaç Antik Yolu'nun doğal sit alanı olarak koruma altına alınması çok doğru bir karar. Burada dişbudak, söğüt, çınar ve karaağaç çeşidi olan anıt ağaçlar bulunuyor. Geçmişten günümüze özelliğini kaybetmeyen bu yeri geleceğe taşıman için atılan bu adım, buranın korunması ve daha güzel hale gelmesini sağlayacaktır." diye konuştu.