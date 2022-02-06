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ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR - Son Dakika

ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

06.02.2022 13:26

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asker uğurlama konvoyundaki araçlarla trafiği kapatan gençler, yol ortasında meşaleler yakarak, çiftetelli oynadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asker uğurlama konvoyundaki araçlarla trafiği kapatan gençler, yol ortasında meşaleler yakarak, çiftetelli oynadı. Yolun kapatılmasıyla uzun araç kuyruğu oluşunca bazı sürücüler, tepki gösterdi.

İnegöl'ün Cuma Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında, asker uğurlamak için araçlarıyla yola çıkan bir grup genç, işlek noktalardan Atatürk Bulvarı'nda trafiği kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yakarken, çiftetelli de oynamaya başladı. Konvoyun yolu kapatması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücülerin korna çalarak, tepki göstermesi üzerine araçlarına binen gençler, caddeden uzaklaştı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR
ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR
ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR
ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR
ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR
ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

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Tragger, İnegöl, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR - Son Dakika
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