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Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada - Son Dakika

Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada

19.01.2022 09:10

Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kameradaİSTANBUL Avcılar'da kimliği belirlenemeyen motosikletli iki kişi, dernek ve taziye evi olarak kullanılan binaya silahlı saldırı düzenledi.

Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada

İSTANBUL Avcılar'da kimliği belirlenemeyen motosikletli iki kişi, dernek ve taziye evi olarak kullanılan binaya silahlı saldırı düzenledi. O sırada dernekte kimsenin olmaması faciayı önlerken, kurşunlardan biri evin camı ile sokakta park halindeki lüks bir otomobile isabet etti. Şahısların kurşun sıkma ve kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesindeki Mardinliler Kültür, Dayanışma ve Taziye Evi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, motosikletle sokağa gelerek derneğe doğru ateş etmeye başladı. Motosikletle seyir halindeyken ateş etmeye devam eden iki şüpheli, 12 el ateş attı. Kurşunlardan biri dernek önünde rastgele park eden ve çocuklarının gelmesini bekleyen Dursun Ali Cemal'in lüks arabasının bagajına, biri derneğinin yanındaki iş yerinin kepengine diğeri ise bir evin camına isabet etti.

Saldırganlar ise geldikleri motosikletle kurşun sıka sıka olay yerinden kaçtı. O sırada ne olduğunu anlamayan vatandaşlar panik yaşadı. Silahlı saldırıda sonucu kimsenin yaralanmaması herkesi sevindirirken, şokun ardından kendine gelen çevredekiler hemen polise haber verdi. Olay yerine hemen çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis, incelemenin ardından iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Taziye evine düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, motosikletle gelen kapüşonlu iki şahıs, seyir halindeyken derneğe doğru silah sıktığı ve durmadan kaçtığı görüldü.

Büyük korku yaşadığını ve evinde televizyon izler camına kurşun isabet ettiğini anlatan mahalle sakini Burak Geçgin, ilk defa böyle bir olay yaşadığını anlattı. Geçgin, "Şöyle bir ses duydum, bağrışma ardından da silah sesi duydum. 8-9 el ateş edildi. Ben evde oturuyordum kanepede, son atılan kurşun da benim evin camına denk geldi. yaralı yok, ben de yaralı değilim şans eseri bir kazadan kurtulduk. O sırada burada oturuyor, televizyon seyrediyordum. Korktum, yere yattım, şok geçirdim, başıma mı geldi ben mi hissetmedim? Ucuz atlattık öyle diyeyim. Bir araç hasar almış, bir dernek var oraya yönelik ateş etmişler. Motosikletle kaçan kişiler, atarken son ateşi de evime isabet etmişler" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan derneğin yanındaki esnaf Ali Baykara, "Ben müşterinin malzemesini verirken mermi sesi duyduk, sıktı gittiler. İki kişilerdi, motosikletle geldiler. Direk derneğe sıktılar, gittiler, bir tane mermi de bizim kepengimize geldi" dedi.

Çocukları ve torunlarını arabanın içinde beklediğini anlatan araba sahibi Dursun Ali Cemal, "Ben içinde oturuyordum, mermi de bagajın içinde. Bir ses duydum, zannettim ki çocuklar kuru sıkı ile oynuyor. Motosikletin üzerinde iki kişi, biri sürüyor diğeri atıyor. Hedefi de zaten oraya sıktılar. Yaralı yok, Allah kurtardı. Bagajı değil de cama isabet etseydi, ben ölmüştüm" diye anlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada
Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada

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Silahlı saldırı, Ali Cemal, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da motosikletli iki kişiden dernek binasına silahlı saldırı... O anlar kamerada - Son Dakika
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