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Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması - Son Dakika

Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması

15.09.2021 13:13
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, 'TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerine katılmak üzere Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi. Burada Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Hasanov'a Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki tatbikata ve 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

'BİRİLERİNİN HUDUTLARINI İHLAL ETMEK GİBİ NİYETİMİZ OLAMAZ'Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye'nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ortamda artık özne haline geldiğini belirten Bakan Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkat çeken Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.'AZERBAYCAN'A YAPILAN TEHDİTLERİ BİZE KARŞI ALGILIYORUZ'Tatbikatların önemine de değinen Bakan Akar, "Bu başarılı tatbikatlar aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor" dedi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz" diye konuştu.30 yıldır işgal altında kalan öz topraklarını 'Tek Vatan Harekatı' ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni bir kez daha tebrik eden Akar, "Başarılı harekatın ardından kurulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" dedi. 'TEMENNİMİZ ERMENİSTAN'IN ATEŞKESE UYMASI'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan 'Şuşa Beyannamesi'ni iki ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Bakan Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi. Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır" diye konuştu. Daha sonra tatbikata katılan personeli tebrik eden Akar, sözlerini, "Hamınız salamat ve yahşı galın" diyerek tamamladı.HASANOV: TÜRKİYE'NİN YANIMIZDA OLMASI BİZE GÜÇ VERİYORAzerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ise 'TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'na katılan personeli tebrik ederek sözlerine başladı. Son dönemde artan tatbikatlar sayesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin büyük tecrübe kazandığını, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki tatbikatların devam edeceğini belirten Hasanov, "Devlet başkanlarımızın arasındaki samimi ilişkiler, ülkeler arası ilişkilere ve karşılıklı güvenin oluşmasına olumlu etki gösteriyor" dedi.Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekat sırasında daima Türkiye'nin desteğini gördüğünü belirten Hasanov, şunları kaydetti: "Savaş zamanı Türkiye cumhurbaşkanı, savunma bakanı ve diğer yüksek vazifeli isimler defalarca Azerbaycan'a siyasi, manevi ve diplomatik destek göstermiştir. Onların beyanatları Azerbaycan'ın tek olmadığını ve Türkiye'nin daima Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin sarsılmaz olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye gibi bir kardeşimizin yanımızda olması bize güç veriyor. Azerbaycan halkı Türkiye'nin desteğini çok değerli görmektedir. Türkiye tarafından gösterilen desteğe derin teşekkürümü bildirmek istiyorum."Gösterilen samimi ilgi ve ev sahipliğinden dolayı Bakan Akar'a teşekkür eder Hasanov, "Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği" diyerek sözlerini tamamladı.TATBİKATA ÖZEL ARMAAnadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingin ardından bakanlar Akar ve Hasanov ile beraberindeki komutanlar, tatbikata katılan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in tatbikat için özel olarak hazırlanan arma ile şapkaları takmaları dikkat çekti. Tatbikat için hazırlanan özel armada Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını simgeleyen iki şahin ile 'Tek millet iki devlet' ifadesi yer aldı.'TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nda 8 muharip uçak, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile hava savunma sistemleri ve çok sayıda personel görev aldı. Tatbikatla Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri arasında elektronik harp konusunda karşılıklı tecrübe alışverişi yapıldı, karma hava harekatı konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Hatıra fotoğrafı sonrasında bakanlar Akar ve Hasanov ile beraberindeki komutanlar, uçuş kulesine geçti. Buradan tatbikat kapsamında uçakların başarıyla gerçekleştirdiği meydan taarruzu ve pasaj geçişlerini takip eden Akar ve Hasanov, daha sonra Solotürk gösterisini izledi. Gösterinin sonunda Bakan Akar, telsizle konuştuğu Solotürk pilotunu başarılı gösterisinden dolayı tebrik ederek, "Bizim için her zaman heyecan ve gurur kaynağı oldunuz" dedi.

- Ankara
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması

Yevgeniy Ziniçev, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması - Son Dakika


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