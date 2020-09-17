Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Murat Sancak'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, Adana Demirspor olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Murat Sancak için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Murat Sancak'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Mavi lacivertli kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."