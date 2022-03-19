Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 2 ayrı asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 14 adet fişek, 2 adet tüfek ve bunlara ait 1 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR