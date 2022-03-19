Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu

19.03.2022 16:20
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 2 ayrı asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 2 ayrı asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 14 adet fişek, 2 adet tüfek ve bunlara ait 1 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu

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Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Balıkesir'de 43 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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