Son dakika haberleri: Balıkesir'de huzur operasyonlarında 129 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş uygulamalarında 129 aranan şahsı göz altına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı. Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeye karşı yaptıkları operasyonlarda ise 10 şüpheli göz altına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Erdek, Kepsut ve Sındırgı İlçelerinde 06.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 129 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 19 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 12 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 06.04.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma, Ayvalık ve Havran İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs adli kontrol kararı ile diğer 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 9,13 gram metamfetamin maddesi, 2,60 gram sentetik kannabinoid bonzai 21,51 gram esrar ele geçirildi. - BALIKESİR