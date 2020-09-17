Son dakika haberleri! Ballıca Mağarası'nın yanında 4 milyon lira yatırımla otel yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ballıca Mağarası'nın yanında 4 milyon lira yatırımla otel yapılacak

Son dakika haberi... Tokat'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Ballıca Mağarası'nın yanında sağlık için yurda gelenlere hizmet vermek üzere otel yapılacağı bildirildi.

Son dakika haberleri! Ballıca Mağarası'nın yanında 4 milyon lira yatırımla otel yapılacak, System.String[]

Tokat'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Ballıca Mağarası'nın yanında sağlık için yurda gelenlere hizmet vermek üzere otel yapılacağı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ve Şube Müdürü Selahattin Adıgüzel ile yatırımcılardan Eyüp Ülkü, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ülkü, buradaki konuşmasında, Rus yatırımcı Ebusüfyan Magomidoviç ile Ballıca Mağarası'nın yanında 4 milyon liralık yatırımla tesis yapacaklarını söyledi.

Rusya'dan hasta getirilmesi gibi konularda ön anlaşmaları yaptıklarını dile getiren Ülkü, "Ballıca Mağarası yanında sağlık turizmi için yabancı ortağımızla birlikte 2 bin 425 metrekare kapalı alana sahip, 25 odalı otel inşaatına başlayacağız. Şu ana kadar proje için 103 bin dolar harcadık, toplamda 4 milyon liralık bir yatırım olacak. İlimiz için güzel bir yatırım olacak." diye konuştu.

Çelik de Tokat için çok faydalı bir yatırıma imza atıldığını, bu ve bunun gibi kente fayda sağlayacak yatırımlara her zaman destek vereceklerini ifade etti.

Ballıca Mağarası

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ender rastlanan soğan sarkıtları ve içindeki oluşumlarla ziyaretçilerin ilgisini çeken mağaranın hala keşfedilmemiş bölümleri bulunuyor.

Geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, "Havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonları ziyarete açık olan mağara, astım hastalarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranıyla dikkati çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası, Ballıca Mağarası, Ballıca, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Ballıca Mağarası'nın yanında 4 milyon lira yatırımla otel yapılacak - Son Dakika Ekonomi

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