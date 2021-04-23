Son dakika haberleri! Çocuklar hediyelerle sevindirildi - Son Dakika

Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara balon, Türk bayrağı ve hediye dağıtıldı.

Sakarya'da ise Türk bayrakları ve balonlarla süslenerek kent merkezinde gezen araçtan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlandı.

Araçta bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin destekleriyle hazırlanan etkinlikte çocuklar, araçtan çalan şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Karasu ilçesinde de düzenlenen konvoyda çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.