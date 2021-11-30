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Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA

30.11.2021 09:41

Edinilen son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR'de bir restoranın tentesi şiddetli rüzgar nedeniyle çöktü.

BAŞAKŞEHİR'de bir restoranın tentesi şiddetli rüzgar nedeniyle çöktü. Altında kimsenin olmadığı tentenin çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Başakşehir İkitelli'de bulunan restoranda meydana geldi. Restoranın giriş bölümünde bulunan kapalı alanın tentesi şiddetli rüzgar nedeniyle tamamen çöktü. Restoran içinde müşterilerin bulunduğu sırada yaşanan olayda yaralanan olmadı. Tente ve bahçe duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Restoranın işletmecilerinden olan Osman İnal, 'Çok değişik bir gürültü geldi, deprem oluyor sandık. Camlar, tente sallanmaya başladı. Daha sonra dışarıdaki tentemiz hafif aşağı doğru indi sonrasında da komple aşağı indi. Tam öğle servisi saati içeride müşterilerimiz vardı. Çok şükür tentenin altında kimse yoktu. En büyük tesellimiz de can kaybının olmaması" diye konuştu.

Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA
Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA
Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA
Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA

Başakşehir, Tente, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika
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