Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika

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BAŞAKŞEHİR'de bir restoranın tentesi şiddetli rüzgar nedeniyle çöktü. Altında kimsenin olmadığı tentenin çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Başakşehir İkitelli'de bulunan restoranda meydana geldi. Restoranın giriş bölümünde bulunan kapalı alanın tentesi şiddetli rüzgar nedeniyle tamamen çöktü. Restoran içinde müşterilerin bulunduğu sırada yaşanan olayda yaralanan olmadı. Tente ve bahçe duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Restoranın işletmecilerinden olan Osman İnal, 'Çok değişik bir gürültü geldi, deprem oluyor sandık. Camlar, tente sallanmaya başladı. Daha sonra dışarıdaki tentemiz hafif aşağı doğru indi sonrasında da komple aşağı indi. Tam öğle servisi saati içeride müşterilerimiz vardı. Çok şükür tentenin altında kimse yoktu. En büyük tesellimiz de can kaybının olmaması" diye konuştu.