Son dakika haberleri: BAÜN hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: BAÜN hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı

25.02.2022 14:49
Son dakika haberleri: BAÜN hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir ve çevresine üçüncü basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi faaliyete geçirildi.

Balıkesir ve çevresine üçüncü basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi faaliyete geçirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıp fakültesi giriş katında kurulan merkezin açılış ve tanıtım programına, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimi ile tıp fakültesi ve üniversite hastanesi yönetimi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yaptığı konuşmada, Üniversite Hastanesine yeni bir birim daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Göreve başlamalarının ardından geçen 3 yılda, tıp fakültesi ve hastane yönetimiyle personelin de destekleriyle sağlık hizmetleri alanında önemli bir gelişim süreci yaşandığına vurgu yapan Kuş şunları kaydetti:

"Hastanemiz, şehrimiz ve vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat nitelikli sağlık hizmeti veriyor. Balıkesir'de ilk ve tek özelliği taşıyan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezini hastanemize ve şehrimize kazandırmamın mutluluğunu yaşıyoruz."

Konuşmanın ardından Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

İkisi öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 personelin görev yapacağı merkezde, sitogenetik, moleküler ve poliklinik hizmeti verilecek.

YORUMLAR
500
Hemofiliyle mücadelede toplumsal farkındalığın önemi kritik Hemofiliyle mücadelede toplumsal farkındalığın önemi kritik Balıkesir'de kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Balıkesir'de kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Balıkesir, Genetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BAÜN hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:56:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BAÜN hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement