Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Fransiz futbolcu, Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na geldi. Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Valentin Rosier, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Valentin Rosier, yarın sağlık kontrolünden geçerek kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi anlaşmayı imzalayacak. - Rosier
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 00:07 - Kaynak: DHA
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