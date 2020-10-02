Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi



Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Fransiz futbolcu, Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na geldi. Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Valentin Rosier, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Valentin Rosier, yarın sağlık kontrolünden geçerek kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi anlaşmayı imzalayacak. - Rosier