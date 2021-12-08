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Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI

08.12.2021 23:46

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu Şişhane'de, manevra yaparken dar sokakta sıkışan minibüs ve içindeki İranlı aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlu Şişhane'de, manevra yaparken dar sokakta sıkışan minibüs ve içindeki İranlı aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Bedrettin Sokak'ta 22.10 sıralarında meydana geldi. Muhammed Halili, ailesini de yanına alarak, kendi kullandığı minibüsle bu sabah İran'dan İstanbul'a geldi. Gündüz saatlerinde Taksim ve çevresinde gezen aile, Şişhane'deki otellerine gitmek için yola çıktı. Sürücü Muhammed Halili, bir motosikletin yolu kapatması yüzünden Meşrutiyet Caddesi'nden ara sokağa girdi. Sokağın dar olması nedeniyle zorlukla ilerleyen Halili'nin kullandığı minibüs, manevra yaptığı sırada sıkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde mahsur kalan aile üyeleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, daha sonra ise minibüsü ittirerek sıkıştığı dar sokaktan çıkardı.

İstanbul'a gezmek için geldiklerini belirten sürücü Muhammed Halili Caddede bir motosiklet yolu kapatmıştı. Bize buradan yol var dediler, sokağa girdim. Burada da sıkıştık dedi.

Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI

İstanbul, Beyoğlu, İtfaiye, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN MİNİBÜS İLE İÇİNDEKİLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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