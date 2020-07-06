Son dakika haberleri | Beyşehir AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Son dakika haberleri | Beyşehir AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan mahalle ziyaretleri

Son dakika güncel haberine göre AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın ilçedeki dış mahallelere yönelik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın ilçedeki dış mahallelere yönelik ziyaretleri devam ediyor.

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AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, beraberindeki Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mızrak, yönetim kurulu üyeleri, partili belediye meclis üyeleriyle ilçeye bağlı Bayat, Bekdemir, Çivril, Karahisar, Çiçekler, Fasıllar, Hüseyinler, Yazyurdu, Gölkaşı, Akburun, Kuşluca ve Sadıkhacı mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Elkin, ziyaretlerde mahalle sakinleriyle biraraya gelerek sohbet etti, kendilerine aktarılan sorun ve taleplerle ilgili istişarelerde bulundu.

Elkin, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çalışma planımız doğrultusunda gerek merkez, gerekse dış mahallelerimizde hemşehrilerimiz ile buluşmaya, hasbihal etmeye ve dertleşmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'. Ziyaretlerimizde bizleri sıcak bir şekilde karşılamaları, içten ve samimi muhabbetleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla hemşehrilerimize şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bir kez daha anladık ki bizler gönül insanları ile yoğunlaşmış bir memleketin çocuklarıyız. Onun için de gönül teşkilatçılığı sloganı ile çıktığımız bu kutlu yolda durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Mustafa Mızrak, AK Parti, Beyşehir, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Beyşehir AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

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