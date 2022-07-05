Son dakika haberleri! Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

05.07.2022 17:02
Son dakika haberleri! Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bir son dakika haberine göre Bilecik'te polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonda, aralarında Roma dönemine ait mühür de bulunan çok sayıda obje ele geçirildi.

Bilecik'te polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonda, aralarında Roma dönemine ait mühür de bulunan çok sayıda obje ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bozüyük ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim, 2 adet tarih öncesi döneme ait taş balta, 1 adet döküm kurşun ağırlık, 1 adet bronz ayna, 4 adet Roma dönemi fibula, 3 adet bronz döküm el parmağı, 1 adet yaka iğnesi, 1 adet gümüş tıp aleti, 1 adet bronz haç formlu salip, 2 adet Roma dönemi bronz bileklik, 2 adet bronz mühür, 6 adet bronz kemer tokası, 1 adet bronz keski, 1 adet aslan objesi, 1 adet bronz kaşık, 1 adet pipo ağızlık, 2 adet kurşun mühür, 4 adet sikke, 1 adet kurşun minyatür ağırlık, 1 adet İslami para, 2 adet pirinç tabak, 4 adet seramik fincan, 1 adet Doğu Roma dönemi posta mührü olmak üzere toplam 44 parça arkeolojik/etnografik eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. - BİLECİK

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Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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