Turgutreis Mahallesi'ndeki bir fırının arka kısmında bulunan atık malzemeler ile bölgedeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle iş yerine de sıçradı.

Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bodrum'da otluk alanda çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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