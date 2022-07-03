Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Durmuş Çelen'den (58) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ailesiyle birlikte girdikleri evde Çelen'i yüzü kan içinde yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Bolu'da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

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