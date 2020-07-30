Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 675,90 719,20 -6,02 Aksigorta 7,54 8,00 -5,75 Ege Endüstri 728,90 768,00 -5,09 Gözde Girişim 5,63 5,84 -3,60 Ereğli Demir Çelik 7,64 7,89 -3,17 Selçuk Ecza Deposu 8,49 8,76 -3,08 Eczacıbaşı İlaç 6,31 6,51 -3,07 GSD Holding 2,57 2,65 -3,02 Koç Holding 16,17 16,65 -2,88 Anadolu Grubu Holding 18,58 19,13 -2,88 Sabancı Holding 8,38 8,61 -2,67 Koza Altın 86,45 88,60 -2,43 Türk Telekom 7,24 7,42 -2,43 İş GMYO 2,02 2,07 -2,42 Borusan Mannesmann 13,87 14,19 -2,26 İpek Doğal Enerji 13,08 13,37 -2,17 Koza Madencilik 14,24 14,53 -2,00 Otokar 168,10 171,50 -1,98 Coca Cola İçecek 44,62 45,50 -1,93 Vestel 17,52 17,86 -1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)