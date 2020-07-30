Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 675,90 719,20 -6,02 Aksigorta 7,54 8,00 -5,75 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|675,90
|719,20
|-6,02
|Aksigorta
|7,54
|8,00
|-5,75
| Ege Endüstri
|728,90
|768,00
|-5,09
|Gözde Girişim
|5,63
|5,84
|-3,60
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|7,89
|-3,17
| Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|8,76
|-3,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|6,51
|-3,07
|GSD Holding
|2,57
|2,65
|-3,02
|Koç Holding
|16,17
|16,65
|-2,88
| Anadolu Grubu Holding
|18,58
|19,13
|-2,88
|Sabancı Holding
|8,38
|8,61
|-2,67
| Koza Altın
|86,45
|88,60
|-2,43
|Türk Telekom
|7,24
|7,42
|-2,43
|İş GMYO
|2,02
|2,07
|-2,42
|Borusan Mannesmann
|13,87
|14,19
|-2,26
|İpek Doğal Enerji
|13,08
|13,37
|-2,17
|Koza Madencilik
|14,24
|14,53
|-2,00
|Otokar
|168,10
|171,50
|-1,98
| Coca Cola İçecek
|44,62
|45,50
|-1,93
|Vestel
|17,52
|17,86
|-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:41
Kaynak: AA
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