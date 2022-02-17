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Son dakika haberleri: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü

17.02.2022 10:47

Son dakika habere göre Brezilya'nın Rio de Janerio eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı sayısı 94'e yükseldi.

Brezilya'nın Rio de Janerio eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı sayısı 94'e yükseldi.

Brezilya'nın Rio de Janerio eyaletindeki dağlık bölgede bulunan Petropolis kentinde meydana gelen sel ve çok sayıda toprak kayması nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti. Sel sularının şiddeti ile çok sayıda ev yıkılırken, araçlar da sürüklendi. Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro tarafından yapılan açıklamada, "Durum neredeyse savaş gibi. Direklerden sarkan arabalar, devrilen arabalar, bir sürü çamur ve sular halen duruyor" dedi. Son olarak 35 kişinin kayıp olduğu felakette, 24 kişi de kurtarıldı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Kent sakini Julio Cesar de Soares, "Caddenin karşısında oturuyorum. Fakat dün gece işten sonra çok fazla yağış olduğu için teyzemde kaldım. Saat 06.00 civarında korkunç görüntülerle karşılaştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Neredeyse 26 yaşındayım ama hiçbir zaman böyle şeyler görmedim" ifadelerine yer verdi.

Şehirde 3 günlük yas ilan edildi

Petropolis yerel yönetimi, şehirde 3 günlük yas ve felaket durumu ilan etmiş ve mağdurlara daha iyi hizmet için hastane çalışanlarının takviye edildiğini açıklamıştı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle dün 50'den fazla toprak kayması da yaşanmıştı.

Petropolis ve çevresinde Ocak 2011'de yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde 900'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Son dakika haberleri: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü
Son dakika haberleri: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü
Son dakika haberleri: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü

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Brezilya, Rio, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü - Son Dakika
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