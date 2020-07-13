Son dakika haberleri! Bu mahallede yaşayanların yüzde 60'nın soyadı aynı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bu mahallede yaşayanların yüzde 60'nın soyadı aynı

Son dakika haberine göre Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde yaşayanların yarıdan fazlasının soyadının aynı olması zaman zaman karışıklıklara neden oluyor.

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde yaşayanların yarıdan fazlasının soyadının aynı olması zaman zaman karışıklıklara neden oluyor. Mahallede aynı isim ve soy isimden çok sayıda kişinin bulunması, bakkaldaki veresiye defterinde ve SGK kayıtlarında karışıklığa yol açıyor.

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Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Can, ad ve soyadı benzerliği yüzünden zaman zaman karışıklıklar yaşandığını ifade ederek, "Nüfusumuz yazın 800-900 civarında, kışın ise 600'e kadar düşüyor. Mahallemizde genelde soyadı Can olan çok var. Yüzde 60'nın soyadı Can. Yüzde 30'u Şahin, yüzde 10'u da değişik soy isimlerden oluşuyor. Mahallemizde ad soyadları aynı olunca zaman zaman karışıklıklar da yaşanıyor. Benim ismimden 4-5 tane var. Uzaktan, yakından akraba olduğumuzdan, birbirimizi de tanıdığımız için karışıklığı hemen çözüyoruz. Bundan yıllar önce bir abimizin ismi, baba ismi, doğum tarihi aynı olunca SGK kayıtlarında karışıklığa neden olmuştu ancak sonradan bu karışıklık çözüldü. Mahallemizden herhangi birine tebligat geldiği zaman ana adı, baba adı, doğum tarihini soruyoruz, ona göre yönlendiriyoruz" dedi.


"Sigorta günlerimi halamın oğluna yazmışlar"


Mahalle sakinlerinden Yaşar Can ise, kendi sigorta primlerinin aynı adı ve soyadı taşıyan halasının oğluna yazıldığını kaydederek, "Mehmet Yaşar Can amcamın oğlu. Mahallemizde isimler genelde benzer ve çoğunun da soyadı Can. Bende isim ve soyadımdan dolayı karışıklık yaşadım. Halamın oğlu ile Giresun'da bir şirkette çalışmıştım. Sonradan o bıraktı, ben devam etmiştim. Benim ismim de Yaşar Can, onunki de Yaşar Can. Benim sigortamı 5 ay ona yapmışlar, ben sigortasız çalışmıştım. Hastaneye gittiğim zaman sigortamız olmadığını öğrendik. Aslında çalışıyorduk. Bazı yerlerde karışıklıklar olabiliyor" diye konuştu.


İsim ve soyadları aynı olunca veresiye defteri karıştı


Mahalle bakkalı Yusuf Can, isim ve soyadı çokluğu yüzünden veresiye defterinde zaman zaman karışıklıklar yaşandığını ifade ederek, "Kışın nüfusumuz az, yazın ise daha fazla. Veresiye defterinde zaman zaman karışıklıklar yaşıyoruz. Bakkalda olmadığım zaman çocuklar örneğin Yaşar yazıyor. Yaşar yazıyor ama hangi Yaşar. Dolayısıyla çocukların okuldan dönmelerini bekliyorum. O arada bazen unutuyoruz ne oluyor bilmiyorum. İnşallah karıştırmamışızdır. Biz hakkımızı helal ettik, inşallah onlar da helal eder. Mesela benim ismim Yusuf, soyadım Can. Benim ismim ve soyadımdan bu mahallede 20 tane kadar var. Durum böyle olunca da zaman zaman karışıklıklar da yaşanıyor. Mahallemizde en fazla isimler Ayşe, Yusuf, Yaşar" şeklinde konuştu.


Mahallede isminin tek olduğunu, bu nedenle de sıkıntı yaşamadığını belirten İdris Can ise, "Mahallede İdris Can sadece ben olduğum için hiç sıkıntı yaşamıyorum. Aradıkları zaman direkt bana ulaşabiliyorlar" derken, Mümin Can da mahallenin yüzde 60'nın soyadının Can olduğunu belirtti. - TRABZON

Yaşar Can, Çamlıyurt, Trabzon, Yomra, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Bu mahallede yaşayanların yüzde 60'nın soyadı aynı - Son Dakika
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