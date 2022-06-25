Son dakika haber... "Bu vatan hepimizin" dediler, alevlerle savaştılar

-"Bu vatan hepimizin" dediler, alevlerle savaştılar

Onlar ormanların sivil kahramanları

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Mevkii Yediadalar bölgesinde 21 Haziran akşam saatlerinde çıkan orman yangınlarında karadan yapılan mücadelelerde eğitimli sivil toplum örgütlerinin üyeleri de önemli rol oynadı. Orman ekipleri ile birlikte omuz omuza mücadele veren gönüllülerin tek söyledikleri 'Bu vatan hepimizin' oldu.

Marmaris, Hisarönü mahallesine bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran saat 20.00 sularında çıkan orman yangınının söndürme ve soğutma çalışmalarında görev alan ekiplerin içinde tıpkı orman ve itfaiye görevlileri gibi çevre illerden gelenler de oldu. Sahada yaklaşık 4 bin gönüllü ekip görev yaparken kimi gıda, temel ihtiyaç, kimi kolluk kuvvetlerine yardım kimi, yangın söndürme görevlerinde aktif rol oynadı.

'Son duman bitene ' kadar sahadayız diyen kurtarma gönüllülerinden Beşir Arama Kurtarma Derneği temsilcisi Hasan Binay; "Biz Ege Bölge ekibi olarak buraya intikal ettik. Yangın ihbarını aldıktan yaklaşık 2 saat sonra birimlerimizle birlikte hareket ettik ve 4 saat sonra koordinat merkezine teslim olduk. Bize verilen görevleri icra etmeye başladık. Şuan soğutma çalışmaları yapıyoruz. 18 kişilik arama kurtarma ekibimiz ve 42 kişilik lojistik ekibimiz ile birlikte 6 araç, 1 ikram aracı ve 1 malzeme aracımız ile birlikte devletimiz ve milletimizin yanındayız. Orman İşletme ve AFAD koordinatörlüğünde organize olarak bize verilen görevleri yerine getiriyoruz. Arama Kurtarma ekibi olarak 48 konut, 168 kişinin tahliyesinde bulunduk. Yangın karşılama görevlerinde bulunduk" dedi.

MAKE (Marmaris Arama Kurtarma ve önleme ) Ekibi Başkanı Ali Yılmaz ; "Yangın ihbarı aldığımızda ilk etapta 24 kişilik ekibimiz ile yangın bölgesine geldik. Biz ekibimiz geçen seneki Ağustos ayındaki yangınlardan sonra kurduk ve geçen Eylül ayında da eğitimler aldık, gerekli tatbikatlara katıldık. Yangında başımıza gelen aksaklıklar oldu. Gönüllülerimizden Atakan kardeşimiz, itfaiye hortumunu uzatırken hortumun lans kısmı kafasına denk geldi kaşı yarıldı. Yine müdahale çalışmalarında dumandan etkilenenler oldu. Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği olarak biz diğer STK'lardan ayrı önleme kısmımızı da kurduk. Yani sadece arama kurtarma değil önlemek için ne yapabiliriz yönünde de çalışıyoruz" dedi.

AFAD Gönüllüsü ve Marmaris Arama Kurtarma Ekibi görevlisi Soner Can '"Biz geçen seneki Marmaris yangınından sonra organize olduk. Özellikle Marmaris ve çevresinde yangınları önlemek adına ilgili kurumlar işbirliği ile faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu yangında da gelen ihbar üzerine harekete geçtik ve sahadaki arkadaşlarımız ile birlikte yaklaşık 86 saat çalışmalara destek verdik. Yangınları önlemek için öncelikle temiz olmalıyız, düzenli tutmalıyız. Yangınlar genellikle çöpler dolaysıyla çıkıyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" diyerek vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.