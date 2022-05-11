Son dakika haberleri... Burdur'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Burdur'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi toprağa verildi

11.05.2022 19:08
Son dakika haberleri... Burdur'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem haberi... Burdur'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Burdur'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Emsal Gök'ün (38) cenazesi, Burdur Belediyesi morgundan sevenleri tarafından alındı.

Asri Mezarlığında kılınan namazın ardından Gök'ün cenazesi toprağa verildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesinde idari personel olarak çalışan Gök'ün cenaze törenine katılan yakınları ve iş arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı.

Törene Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

Hasan Ç. idaresindeki tırla aynı istikamette ilerleyen Emsal Gök yönetimindeki otomobil, dün, Ali Kemal Erdem Bulvarı'nda çarpışmış, Gök kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Burdur'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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