Son dakika haberleri! Bursaspor: 0-1

90+3'üncü dakikada rakibine faul yapan Muhayer, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90'ıncı dakikada rakibine faul yapan Mehmet Güven ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

46'ncı dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Kubilay'ın vuruşu kaleci Fachini'den döndü. Dönen topu Özer tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

34'üncü dakikada Burak Kapacak'ın hatalı pasını alan Rusescu, topu soldan gelen Milinkovic'e verdi. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.

28'inci dakikada Milinkovic ile verkaça giren Veysel Karani'nin şutunda topa kaleci Çağlar sahip oldu.

TFF 1'inci Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde Giresunspor, sahasında Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi