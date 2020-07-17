Son dakika haberleri: Bursaspor, Hatay deplasmanında - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursaspor, Hatay deplasmanında

Son dakika haberi... TFF 1'inci Lig'de Play-Off'u garantileyen Bursaspor, ikincilik şansını son ana dek sürdürmek için Hatayspor karşısına çıkıyor.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'u garantileyen Bursaspor, ikincilik şansını son ana dek sürdürmek için Hatayspor karşısına çıkıyor. Bursa ekibi, bu maçı kazanıp önündeki rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son maçına çıkıyor. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak randevu, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmada Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Bersan Duman ve Murat Temel yapacak. Sezonun ilk yarısında Bursa'daki mücadele, yeşil beyazlıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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1'inci Lig'de şampiyon Hatayspor Süper Lig biletini alan ilk ekip olurken, Bursaspor'un iddiası çok az da olsa sürüyor. 56 puanla 5'inci sırada haftaya giren ve Play-Off'u garantileyen Bursa temsilcisinin kulağı rakiplerinde olacak. Bursaspor, ikincilik için Hatayspor deplasmanında galip gelip, bir puan önündeki Akhisarspor'un puan kaybını, iki puan önündeki Adana Demirspor ve üç puan önündeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mağlubiyetlerini bekleyecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u yenmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e bir sezonluk aranın ardından dönecek. Erzurum ekibinin puan kaybı ve Adana Demirspor'un evindeki İstanbulspor maçını kazanması halinde ise ikinci bilet Adana temsilcisinin olacak. Evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak Akhisarspor ise kazanıp önündeki bu iki ekibin mağlubiyetini bekleyecek. Play-Off yarışında ise 53 puanlı Fatih Karagümrük ve 51 puanlı Altay çekişirken, iki ekipten biri Play-Off'a kalan son takım olacak.

Süper Lig'e direkt katılım şansını son ana dek sürdürmek için kazanmak isteyen Bursaspor, diğer yandan Play-Off sürecini de düşünüyor. Bursa temsilcisinde Selçuk Şahin, Yevgen Seleznov, Recep Aydın, Sedat Dursun ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba sarı kart sınırında bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Bursaspor, Hatay deplasmanında - Son Dakika Spor
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