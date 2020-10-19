MALATYA'nın Darende ilçesinde, çapa motorundan düşerek yaralanan Fatma Duman (73), ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri yolunda meydana geldi. Fatma Duman, çapa motorunun üzerinde yolculuk yaparken dengesini kaybederek araçtan düştü. Ağır yaralanan Duman'ın yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Duman, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirlenen Duman için 112 komuta merkezinden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Duman, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fatma Duman'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.