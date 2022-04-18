Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

18.04.2022 09:31
Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi... Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Samsun Karayolu Eskice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada Bektaş Celepoğlu (66) olay yerinde hayatını kaybederken Nermin Celepoğlu (66), Gaye Celepoğlu (32) P.N.H. (5), Fatih A. (28), ve S.A. (17) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Son dakika: Sancaktepe'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika: Sancaktepe'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Otomobil, Samsun, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi
09:16 Perinçek ve Ümit Özdağ arasındaki mülteci gerilimi şiddetleniyor: "Bugün başlıyoruz, seslerini keseceğiz" sözüne cevap gecikmedi
08:53 ABD'de ırkçı saldırı! Bir Türk vatandaşı göğsünden bıçaklandı!
08:51 İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi!
08:49 Adı Sevgi son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa dönüyor
08:40 Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı
08:37 Bakan Koca'nın "Salgın bitiyor" yönündeki açıklamalarına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki
08:36 Teşkilat dizisinde Ceren intihar mı etti? İşte son bölümde yaşananlar
08:29 Yargı dizisi heyecanlı sahneleriyle dün akşam ekranlara geldi! Ceylin cinayet mi işliyor?
08:22 Altın yeni güne yükselişle başladı! İşte 18 Nisan güncel fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 09:37:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement