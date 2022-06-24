Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı"

24.06.2022 17:50

Son dakika haberine göre Marmaris'teki orman yangını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar ile toplu fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılması MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Marmaris'teki orman yangını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar ile toplu fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılması MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah burada ağaç dikim çalışmalarıyla bu bölgedeki sıkıntıları süratle gidereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız"

YORUMLAR
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Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.' Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı' - Son Dakika

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