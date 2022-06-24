Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı"

Marmaris'teki orman yangını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar ile toplu fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılması MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah burada ağaç dikim çalışmalarıyla bu bölgedeki sıkıntıları süratle gidereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız"