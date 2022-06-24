Marmaris'teki orman yangını
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar ile toplu fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılması MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah burada ağaç dikim çalışmalarıyla bu bölgedeki sıkıntıları süratle gidereceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız"
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı' - Son Dakika