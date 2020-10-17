Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz. Hedefimiz, 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi. - ZONGULDAK
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla... - Son Dakika