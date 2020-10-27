Son dakika haberleri... Dalaman'da okul servisi sürücülerine 'korona virüs tedbirleri' anlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dalaman'da okul servisi sürücülerine 'korona virüs tedbirleri' anlatıldı

27.10.2020 13:45
Son dakika haberleri... Dalaman'da okul servisi sürücülerine 'korona virüs tedbirleri' anlatıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci servis sürücülerine, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili eğitim verildi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci servis sürücülerine, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili eğitim verildi.

Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde polis memuru Hayrullah Kılıç, şoförlere bilgiler verdi. Eğitimde, uyulması gereken kurallar ve yeni uygulamalar anlatıldı. Servis sürücüleri ve rehber personele, araç içindeki öğrencilerin oturma düzeninin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi. Öğrencileri indirme ve bindirme kuralları aktarıldı. Eğitimde, araçların devamlı dezenfekte edilmesinin önemine değinildi. Maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapıldı.

Servis araçlarına yönelik seminerlerin ve denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Dalaman'da okul servisi sürücülerine 'korona virüs tedbirleri' anlatıldı
Son dakika haberleri... Dalaman'da okul servisi sürücülerine 'korona virüs tedbirleri' anlatıldı
Son dakika haberleri... Dalaman'da okul servisi sürücülerine 'korona virüs tedbirleri' anlatıldı
Son dakika haberleri... Dalaman'da okul servisi sürücülerine 'korona virüs tedbirleri' anlatıldı

Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Cumhuriyet, Dalaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Dalaman'da okul servisi sürücülerine 'korona virüs tedbirleri' anlatıldı - Son Dakika

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