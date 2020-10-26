TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde fabrika inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Oraz Satymov (33), kullanırken devrilen forkliftin altında kalarak öldü.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında çalışan işçilerden Türkmenistan uyruklu Oraz Satymov'un kullandığı forklift, inşaat alanında malzeme taşıdığı sırada devrildi. Devrilen forkliftin altında kalan Oraz Satymov'un arkadaşları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede gelmesiyle birlikte iş makinesiyle forkliftin altından çıkarılan Satymov'un sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.