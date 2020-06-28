Son dakika haberleri! 'Dijital liderler Mersin'de projesi, kendi geleceğe hazırlıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! 'Dijital liderler Mersin'de projesi, kendi geleceğe hazırlıyor

Son dakika habere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu işbirliği ile düzenlenen 'Dijital liderler Mersin'de projesinin ikincisi gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu işbirliği ile düzenlenen 'Dijital liderler Mersin'de projesinin ikincisi gerçekleştirildi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Aykut Bora'nın moderatörlüğünde, Pegasus İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur'un katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi görüşmede, "Kriz dönemlerinde insan kaynakları yönetimi" konusu ele alındı. Oğur, İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu ve 'Dijital liderler Mersin'de projesinin, diğer iller açısından model olabileceğini söyledi. Oğur, insan kaynakları organizasyonunun stratejik önemi, diğer birimlerle ilişkisi, Covid 19 dönemi insan kaynakları yönetiminin karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma metotları, yetenekli insan kaynağını firmaya bağlı kılacak motivasyon unsurları gibi konularda değerlendirmeler yaptı.


Oturumun moderatörlüğünü yapan İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Aykut Bora ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Kariyer Merkezi'nin, 'yeni normal' olarak adlandırılan döneme, Mersin adına öncülük etmesinin büyük bir şans olduğunu belirtti. Liderlik ve iş hayatıyla ilgili önümüzdeki süreçte trend olacak başlıklara değinen Bora, yaşadığımız dönemde kurumsal iletişimin önemi, kurumların misyon, vizyon ve değerler kümesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği, çalışma alışkanlıklarının teknoloji odağında değişeceği hususlarından bahsetti.


Büyükşehir, 33 kurum ve kuruluşu bir araya getirdi


Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada da kurumsallaşma, markalaşma, dijitalleşme, insan kaynakları yönetimi gibi kavramların artık kentlerin markalaşmasında daha büyük rolü olduğunu, kentlerin dünya ile entegrasyonunun gelişen teknoloji argümanlarını benimsemesi kadar, kent dinamiklerinin birlikte hareket edebilme kabiliyetine bağlı olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kent dinamikleriyle Mersin'i yönetme ilkesinin bir yansıması olarak, özellikle işgücü piyasasını oluşturan işveren, iş arayan, öğrenci ve kurumlara en doğru rehberlik hizmetinin verilebilmesi amacıyla 33 kurum ve kuruluştan oluşan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu'nu oluşturduklarını kaydeden Özada, kurulun özellikle üniversite, sanayi ve kent işbirliği çerçevesinde Mersin'in geleceği için çalıştığını söyledi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:28 Kaynak: İHA

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