Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota

23.02.2022 17:59
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota

Diplomatik kaynaklar, Ege'de "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş acımasından dolayı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nın Bakanlığa çağırıldığını ve nota verildiğini belirtti.

Diplomatik kaynaklar, Ege'de "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş acımasından dolayı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nın Bakanlığa çağırıldığını ve nota verildiğini belirtti.

Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmış ve "Baba Oğul" teknesinde bulunun bir vatandaş yaralanmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege'de "seyrüsefer serbestliğine" aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

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Dışişleri, Türk balıkçıların yaralandığı olayla ilgili Yunanistan'a protesto notası verdi Dışişleri, Türk balıkçıların yaralandığı olayla ilgili Yunanistan'a protesto notası verdi

Yunanistan, Liya, Baba, Ege, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota - Son Dakika


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