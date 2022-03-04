Son dakika haberleri... Diyarbakır'da operasyon yapılan evde cephane çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da operasyon yapılan evde cephane çıktı

04.03.2022 00:57
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da operasyon yapılan evde cephane çıktı

Son dakika haberi: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bismil ilçesinde bir evde yapılan aramada 18 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bismil ilçesinde bir evde yapılan aramada 18 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ele geçirildi. Konuyla ilişkili 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduran şahısları tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bismil ilçesinde bir eve düzenlenen edilen operasyonda 15 adet 7,65 milim ve 3 adet 9 milim çapında toplam 18 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet şarjör ele geçirildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, ele geçirilen tabanca ve şarjörlere el konulduğu, yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtilirken halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

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Ruhsatsız Silah, Diyarbakır, Jandarma, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Diyarbakır'da operasyon yapılan evde cephane çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Diyarbakır'da operasyon yapılan evde cephane çıktı - Son Dakika
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