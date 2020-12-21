Son dakika haberleri! Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besledi
21.12.2020 13:23
Son dakika haberi... Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını besliyor.
Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını besliyor.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak hayvanlarını da unutmuyor.
Sokak hayvanları, müdürlük personeli tarafından temin edilen yiyecek ve mamalarla beslendi.
Sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının süreceği kaydedildi.
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