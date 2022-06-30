Otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

30.06.2022 12:09

Otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandıELAZIĞ Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 77 ABR 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak şarampole uçtu. Otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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