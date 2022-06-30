Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 77 ABR 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak şarampole uçtu. Otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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