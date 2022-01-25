Üye Girişi
Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü

25.01.2022 07:23
Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaletinin Sorong kentinde gruplar arasında çıkan çatışmada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaletinin Sorong kentinde gruplar arasında çıkan çatışmada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soron Emniyet Müdürü Ary Nyoto Setiawan, yaptığı açıklamada, dün gece saat 23.00'te başlayan çatışmanın, 22 Ocak'ta başlayan gerginliğin devamı olduğunu belirtti.

Setiawan, çatışmada en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Endonezya'nın Papua Yeni Gine'ye komşu bölgesinde yerli halkın kendi kaderini tayin hakkını savunan bazı ayrılıkçı hareketler ve silahlı örgütler faaliyet yürütüyor.

YORUMLAR
500

Güneydoğu, Endonezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü - Son Dakika


Kar yağışı sebebiyle, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı Kar yağışı sebebiyle, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı         
07:22
İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek duruşmalar ertelendi İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek duruşmalar ertelendi         
07:18
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
07:22 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı
07:22 Kar yağışı sebebiyle, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı
07:19 Adeta buz pisti! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti
07:17 İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek duruşmalar ertelendi
01:09 İstanbul'da Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek
01:03 İstanbul'da kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı!
00:50 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor
00:52 Daha önce iç çamaşırını satan fenomen, bu sefer de doğum kontrol aparatını satışa koydu
00:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İki bakan karın esir aldığı İstanbul'a gidiyor
00:39 İstanbul'da yolda kalan vatandaşlara ne olacak? Vali, kurtarma planını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 07:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki çatışmalarda 18 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement