Yakutiye Zabıtası fırınları denetledi - Son Dakika

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Fırınlarda üretim koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri'nce yapılan denetimlerde ilçe sınırları içerisinde yer alan 35 fırında üretilen pidelerde noksan gramajlı ekmeğe rastlanmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından fırınlar için yayınlanan tebligatlar tüm işletmelere tebliğ edilirken, fırınlarda hijyen kontrolü gerçekleştirildi, sosyal mesafeye uyulması hususu hatırlatıldı, fırın çalışanlarına eldiven ve maske dağıtıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, koronavirüsle mücadelede her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini yineleyerek, gerek maske dağıtımı, dezenfekte ve temizlikte uyguladıkları çalışmalar ile maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanabilirliği konusundaki sosyal medya mecralarındaki duyurularla, halkın bilinçlendirilmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Başkan Mahmut Uçar, salgına karşı etkin mücadeleden asla taviz verilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hemşehrilerimize salgınla mücadelede gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM