Son dakika haberleri! Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı

03.10.2022 13:32
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı

Son dakika haberler... Esenyurt'ta freni patlayan kamyonet dehşet saçtı.

Esenyurt'ta freni patlayan kamyonet dehşet saçtı. Yokuş aşağı indiği sırada önce bir ağaca ardından 4 araca çarpan kamyonet, aydınlatma direğini devirerek durdu. Korkutan kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 FNT 835 plakalı kamyonet sürücüsü, frenin patlamasıyla araç kontrolünü kaybetti. Önce yol üzerindeki bir ağaca ardından ise park halinde bulunan 4 araca çarparak kaldırımdaki bir elektrik direğini devirerek durdu. Kaza, çevredeki vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda hafif şekilde yaralanan iki kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cadde kısa süreli olarak trafiğe kapanırken araçların çekilmesi ile yol tekrardan açıldı. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Çok şükür can kaybı yoktu"

Kazayı gören Cenap Uca, "Sabah sıralarında börek yiyorduk. Bir kamyonetin yukarından geldiğini fark ettik Çam ağacına çarptı. Sanırım freni patlamıştı. Çam ağacına çarptıktan sonra sola doğru kaydı. Eğer sola doğru kaymamış olsaydı büyük bir şiddetle burada bulunan insanlara çarpabilirdi. Yönünü değiştirdikten sonra park halindeki araçlara çarptı ve ondan sonra durabildi. Ekipler olay yerine zamanında müdahale etti. Çok şükür can kaybı yoktu. Araçlarda büyük maddi hasar vardı" dedi.

"Kamyonun freni patlamış"

Kazayı gören bir başka vatandaş İdris Çoşkun ise " Kamyonun freni patlamış, ağacı çarparak sürüklemiş ve durmuş. Araçlara çarpmış, 2 tane de yaralı var" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı - Son Dakika
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