Olay, geçen cumartesi akşamı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulansın şoförüne, iddiaya göre yoldan geçen biri hızlı gittiğini öne sürerek küfretti. Ambulanstan inen şoförle, ona tepki gösteren kişi kavga etmeye başladı. Kavgayı hastane önündekiler ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ambulans şoförünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! ESENYURT'TA HASTANE ÖNÜNDE AMBULANS ŞOFÖRÜYLE YAYANIN KAVGASI - Son Dakika

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