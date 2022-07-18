Son dakika haber! ESENYURT'TA HASTANE ÖNÜNDE AMBULANS ŞOFÖRÜYLE YAYANIN KAVGASI - Son Dakika
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Son dakika haber! ESENYURT'TA HASTANE ÖNÜNDE AMBULANS ŞOFÖRÜYLE YAYANIN KAVGASI

18.07.2022 14:46

Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta hasta almaya giden ambulansın şoförüne hızlı gittiği iddiasıyla bir kişi küfretti.

ESENYURT'ta hasta almaya giden ambulansın şoförüne hızlı gittiği iddiasıyla bir kişi küfretti. Ambulans şoförüyle küfrettiği öne sürülen kişinin kavgasını çevredekiler ayırdı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulansın şoförüne, iddiaya göre yoldan geçen biri hızlı gittiğini öne sürerek küfretti. Ambulanstan inen şoförle, ona tepki gösteren kişi kavga etmeye başladı. Kavgayı hastane önündekiler ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ambulans şoförünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ESENYURT'TA HASTANE ÖNÜNDE AMBULANS ŞOFÖRÜYLE YAYANIN KAVGASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! ESENYURT'TA HASTANE ÖNÜNDE AMBULANS ŞOFÖRÜYLE YAYANIN KAVGASI - Son Dakika
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